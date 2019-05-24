2019/05/24 | 00:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الامين: نحن لسنا امراء حرب نحن امراء الدفاع عن الوطن والشرف والكرامة وامراء الحرب هم بولتن وكوشير وبن سلمان ونتنياهو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 00:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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