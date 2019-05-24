استشهاد امرأة ومقاتل بالحشد بانفجار عبوتين شمالي صلاح الدين

2019/05/24 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استشهدت امرأة ومقاتل في الحشد الشعبي، مساء الخميس، بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا سيارة مدنية ودورية للحشد في قرية الزوية شمالي صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “عبوتين ناسفتين زرعها إرهابيون في قرية الزوية انفجرتا، مساء امس، مستهدفة الأولى سيارة مدنية، ما ادى الى استشهاد امراة، فيما استهدفت الاخرى […]

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