2019/05/24 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ اعتقال شخص خطف شقيقه الاصغر لبيع كليته في الحلة

24/05/2019 00:42:00 AM |

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واع/ بغداد/م.ف

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت شخصا خطف شقيقه الاصغر لبيع كليته في الحلة.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), ان "قوة من جهاز والامن الوطني والامن الاقتصادي القت القبض على مواطن اقدم على خطف شقيقة الأصغر وسط الحله".

واضاف, ان "الهدف من خطف شقيقه هو من اجل بيع كليته لإحدى مافيات التجارة بالأعضاء البشرية".

ت/م.م

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