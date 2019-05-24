محافظ بابل يتهم مديرا عاما فـي التـخطـيط بتأخيـر موازنة المحافظة

2019/05/24 | 01:01

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بغداد اليوم - بغداد

أتهم محافظ بابل كرار العبادي، الجمعة (24 ايار 2019)، أحـد المـدراء العـاميـن فـي وزارة التـخ...





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