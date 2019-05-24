مكتب محافظ كربلاء يرد على اقالة الطريحي:ملاذنا هو القضاء ونحن نثق بعدالته

2019/05/24 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مكتب محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي على قرار مجلس محافظة كربلاء يوم امس الخميس والذي قرر باغلبية اعضائه اقالة المحافظ عقيل الطريحي من منصبه للمرة الثانيةوقال مصدر في مكتب المحافظ عقيل الطريحي لوكالة نون الخبرية اليوم أن (القرار شأن يخص مجلس المحافظة وفي اعتقادنا أنه مشوب بجملة من الاخطاء)وأضاف (وأن ملاذنا هو القضاء ونحن نثق بعدالته ونطمأن لحكمه).

وصوت مجلس محافظة كربلاء، على اقالة المحافظ عقيل الطريحي، في جلسة طارئة عقدها اليوم الخميس، وبحضور 26 عضواً من اصل 27

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