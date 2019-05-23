اعتقال شخص خطف شقيقه الأصغر لبيع كليته في الحلة

2019/05/24 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت شخصا خطف شقيقه الاصغر لبيع كليته في الحلة.

وقال المصدر، ان "قوة من جهاز والامن الوطني والامن الاقتصادي القت القبض على مواطن اقدم على خطف شقيقة الأصغر وسط الحله".

واضاف ان "الهدف من خطف شقيقه هو من اجل بيع كليته لإحدى مافيات التجارة بالأعضاء البشرية".

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