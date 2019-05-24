انفوجرافيك بالأرقام.. عمليات سلاح الجو اليمني المسير

2019/05/24 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ سلاح الجو اليمني المسير منذ دخوله للمعركة مع العدوان السعودي مئات الهجمات استهدفت مواقع حيوية وعسكرية مهمة لدول العدوان.سنتعرف في الإنفوغرافيك أدناه على

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