مفتشية الداخلية تضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها الى بغداد

2019/05/24 | 01:32

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الجمعة، القاء القبض على عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغش...





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