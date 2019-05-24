الحشد يعلن مقتل ثلاثة “دواعش” بعملية مشتركة شمالي صلاح الدين

2019/05/24 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الحشد الشعبي، الجمعة، عن مقتل ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي بعملية أمنية مشتركة مع طيران الجيش العراقي واستخبارات صلاح الدين شمالي المحافظة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوات الحشد الشعبي وبالتعاون طيران الجيش واستخبارات صلاح الدين نفذت، مساء امس، عملية أمنية مشتركة في تلال مكحول قرب منطقة […]

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