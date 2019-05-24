جهود عبد الزمان إزاء تعيين مهندسي النفط المعتصمين تثمر باستحصال الموافقة عليها

2019/05/24 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان عن استحصال الموافقة على تعيين مهندسي النفط بعد التباحث والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

والتقى الوزير عبد

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