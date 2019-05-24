إليكِ سيدتي.. كيف تختارين ملابسك المناسبة في ظل ارتفاع درجة الحرارة؟

2019/05/24 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتقد بعض النساء أنها ستفقد جاذبيتها إن لم ترتدي بعض الملابس التي تحبها، والتي قد تكون غير مناسبة صحيًا في فصل الصيف، لذلك نستعرض بعض أضرار الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية وأثرها على الجلد، وأيضًا أنواع الملابس التي ينصح بارتداءها للتجنب المشاكل التي قد تحدث من الألياف الصناعية.

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