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مصدر يكشف تفاصيل الانفجار جنوب الديوانية


مصدر يكشف تفاصيل الانفجار جنوب الديوانية
2019/05/24 | 02:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع في الحي العسكري جنوب المح...

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