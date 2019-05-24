2019/05/24 | 02:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع في الحي العسكري جنوب المح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر يكشف تفاصيل الانفجار جنوب الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - الديوانية
كشف مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع في الحي العسكري جنوب المح...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر يكشف تفاصيل الانفجار جنوب الديوانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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