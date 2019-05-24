مصدر يكشف تفاصيل الانفجار جنوب الديوانية

2019/05/24 | 02:03

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بغداد اليوم - الديوانية

كشف مصدر في شرطة محافظة الديوانية، الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي وقع في الحي العسكري جنوب المح...





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