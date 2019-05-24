2019/05/24 | 02:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. رئيس جديد لجامعة ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. رئيس جديد لجامعة ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. رئيس جديد لجامعة ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).