مقتل ثلاثة

2019/05/24 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة عناصر بتنظيم "داعش" الإرهابي، الجمعة، بعملية أمنية مشتركة لقوات الحشد الشعبي بالتعاون مع طيران الجيش العراقي واستخبارات صلاح الدين شمالي المحافظة.وقال موفدنا، إن قوات الحشد الشعبي وبالتعاون طيران الجيش واستخبارات صلاح الدين نفذت، مساء امس، عملية أمنية مشتركة في تلال مكحول قرب منطقة الزوية عقب انفجار عبوتين ناسفتين قام "الدواعش" بزرعها واسفرتا ...

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