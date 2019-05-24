انفجار سيارة احد الناشطين المدنيين في الديوانية

2019/05/24 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..سماع دوي إنفجار في حي الصدر بـ الديوانية، وناشطون يتداولونَ صورة لـ سيارة تحترق، ويقولون إنها تابعة لـ الناشط المدني “رضا الشيباني”، الذي عرف بـ إنتقاد عمل المسؤولين في الديوانية، ودعم عمليات مكافحة الفساد فيها.

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