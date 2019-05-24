2019/05/24 | 02:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعدها بإنهاء المناصب بالوكالة الشهر المقبل.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي: إنهاء المناصب بالوكالة الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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