التعليم العالي: إنهاء المناصب بالوكالة الشهر المقبل

2019/05/24 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعدها بإنهاء المناصب بالوكالة الشهر المقبل.

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