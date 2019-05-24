صفحة مقربة من الصدر تصدر توجيهات لمتظاهري الجمعة

2019/05/24 | 02:34

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بغداد اليوم - بغداد

أصدرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة 24 ايار 2019، توجيهات الى المتظاهرين.

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