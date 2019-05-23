تقرير يكشف كيفية القبض على منظمة السلام ٣١٣ في المانيا

2019/05/24 | 02:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المانيا

كشف تقرير استقصائي باللغة العربية والالمانية عملية القاء القبض على منظمة تدعى السلام ٣١٣ في عدة مدن المانية.وكشف التقرير ان هذه العملية شارك فيها اكثر من ٨٠٠ عنصر امن الماني لغرض القاء القبض على افراد هذه المنظمة والذين عددهم ٣٢ شخص اغلبهم من حملة الجنسية العراقية والبعض منهم يحملون الجنسية السورية.واكد التقرير ان هذه العملية جاءت بعد ان جمعت الشرطة الالمانية معلومات عن عمليات هذه المنظمة والتي تضمنت جرائم وانشطة تخريبية من ضمنها التجارة بالسلاح والمخدرات وتجارة البشر وغيرها من العمليات الجنائية الاخرى.كما اكد التقرير ان هذه المنظمة تابعة لاحدى الميليشيات العراقية والتي تساهم في تمويلها.

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