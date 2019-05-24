التفضيل بالعلم

2019/05/24 | 02:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار حيدر

"يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا".

هذا يعني أَنَّ العلمَ لطفٌ يأتيهِ الله مَن يشاءُ

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