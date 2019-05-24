2019/05/24 | 03:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناء الالوسي ادمنتك روحا تملأني حبا وحنانا يفيض على نفسي كشجرة اتفيء في ظلها في يوم حر فاشعر بالسعد انا اشتاق اليك كالصحراء لغيث من السماء كطفل رضيع يحنو لامه التي تمنحه الشوق والحنان كسقف يحميني من عواصف الدهر وفارس يحمل سيفه دفاعا عني كماء افطر عليه بعد صيام واشكر ربي عليه بعد ظمأ كثوب يستر عورتي وان كان قديما وحجاب يغطي راسي فأكون اجمل الشوق اليك يأخذني بعيدا لكنه يعود بي كأني معك رجوت الله ان لايحرمني منك ولكن لكل اجل كتاب اليك اكتب ياابي فالشوق يقتلني كل ليلة

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