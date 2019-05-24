سجين الغيرة

2019/05/24 | 04:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولاء العاني

غادرت سجنها وارتقت سلم النجاح واثبتت وجودها بعد أن أنجزت ماعجزت عنهُ من قبل .



لم تكن تعرف مكامن القوة والضَعف فيها وماهي إمكانياتها فالظروف التي احاطتها من الاهل والناس والزوج الذي امتلئ قلبهُ غيرة منها لا عليها جعلها حبيسة الفشل لكنها انطلقت لتُعلن ان الانكسار يوم ...........



والانتصار ايام .

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