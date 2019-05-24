ريهانا تتعهد بإحداث ثورة في مجال الموضة

2019/05/24 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ريهانا تتعهد بإحداث ثورة في مجال الموضةباريس – تعهدت الفنانة الباربادوسية ريهانا نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، التي باتت أول امرأة سوداء ترأس ماركة للسلع الفاخرة تابعة للعملاق “أل.في.أم.أتش”، إحداث ثورة في مجال الموضة.وشددت على أنها لا تنتمي أصلا إلى هذه الأوساط النخبوية التي هي حكر على البيض ويهيمن عليها الرجال عادة، مشيرة إلى أنها تريد إضفاء لمساتها الخاصة.وقالت “أنا جريئة وأحبّ أن تظهر النساء واثقات من أنفسهن وأن يتقبّلن أجسادهن.وهذا ما أسعى إلى تحقيقه”.ولم تخطط ريهانا بعد لعروض أزياء وهي لا تنوي الاعتماد على قنوات التوزيع التقليدية، مؤكدة “أنا لا أنتمي إلى أوساط الموضة ولن تكون رؤيتي تقليدية”.وكشفت الفنانة الباربادوسية عن علامة تجارية جديدة للأزياء مع مجموعة (إل.في.إم.إتش) المالكة لشركة لوي فيتون، في خطوة نادرة بالنسبة للمجموعة الفرنسية، إذ ستؤسس علامة من الصفر بينما تعمل على الاستفادة من الطلب المتزايد على الشراكات مع المشاهير في هذا المجال.وستعتمد العلامة (فينتي)، نسبة لروبين ريهانا فينتي الاسم الكامل للمغنية، على مشروع ريهانا المشترك مع (إل.في.إم.إتش) في مجال مستحضرات التجميل، مع مجموعة كاملة من الملابس والأحذية والإكسسوارات.واستفادت المجموعة الفرنسية بشكل متزايد من الشراكات مع المشاهير لجذب العملاء الشباب للسلع الفاخرة.لكن معظم هذه المشروعات اقتصرت على الإصدارات المحدودة، وتتطلع (إل.في.إم.إتش) للتقدّم على أقرانها بنقل شراكتها مع ريهانا (31 عاما) لمستوى آخر، فسيكون بمقدور المجموعة الاعتماد على شعبية المغنية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لديها 70.5 مليون متابع على حسابها على إنستغرام.

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