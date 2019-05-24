شبح بانكسي يظهر على ضفاف البندقية

2019/05/24 | 05:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شبح بانكسي يظهر على ضفاف البندقيةفينيسيا (إيطاليا) – رسم على حائط متداع لطفل مهاجر يطلق نداء استغاثة ولوحات تندد بوجود سفن سياحية على البحيرة..بهذه الأعمال كشف فنان الشارع الأشهر في العالم بانكسي عن مشاركته على طريقته في بينالي البندقية (مؤسسة فنون إيطالية خاصة بدعم الفنون المعاصرة) هذا العام.وفي تسجيل مصوّر نشره عبر حسابه على إنستغرام، ظهر الفنان البريطاني المعروف بمبادراته الفنية الساخرة أو الغريبة، متخفيا تحت معطف ومعتمرا قبعة ليبدو كفنان متجوّل على رصيف إحدى القنوات المائية في البندقية على مرأى من المارة والسياح المشدوهين.ويكشف الفنان في التسجيل عن تسع لوحات تظهر لدى جمعها الواحدة بجانب الأخرى مشهدا متخيلا لسفينة سياحية ضخمة وسط قوارب الجندول الصغيرة التي تشتهر بها المدينة الإيطالية.وأطلق على هذا العمل الفني اسم “فينيس إن أويل” (البندقية بالزيت)، في رسالة بدا المراد منها التنديد بموجات السياحة الكبرى التي تعكّر صفو الحياة في هذه المدينة الواقعة شمال إيطاليا، حيث يشكو سكانها كثيرا من تدفق السياح بكثافة على مدينتهم، مما يتسبب لهم في الازدحام الشديد ورفع أسعار المنازل، في حين يتحملون هم تكاليف النظافة والأمن.ويقصد نحو 25 مليون سائح المدينة العائمة سنويا بينهم نحو 14 مليونا يقضون فيها يوما واحدا فقط.ويأتي الكثيرون إلى البندقية للتنزه مما يعني حرمان متاجر المدينة من أي دخل.وأرفق الفنان البريطاني الغامض هذا التسجيل المصوّر برسالة مبطنة إلى منظمي بينالي البندقية، الملتقى البارز للفن المعاصر الذي انطلق في 11 مايو، جاء فيها “رغم أنه الحدث الفني الأكبر والأبرز في العالم، لكني لم أدع إليه يوما لسبب معيّن”.ويظهر هذا التسجيل المصوّر الذي شوهد أكثر من مليوني مرة، بانكسي في ساحة القديس مرقس الشهيرة، فيما يبلّغه شرطيون بضرورة إزالة كشك العرض الخاص به.غير أن أشهر رسامي الغرافيتي في العالم اختار أيضا أن يترك بصمة خاصة لمروره في مدينة البندقية، إذ ظهر خلال الأيام الأخيرة على أحد جدران المدينة رسم يبيّن طفلا مهاجرا يرتدي سترة نجاة ويطلق دخانا زهريا للاستغاثة.وكالعادة، لم يوقّع الفنان عمله غير أن مستخدمي الإنترنت الذين يعرفونه جيدا لا يشككون البتة في أنه صاحب هذا الرسم، خصوصا لكونه نشر تسجيلا مصوّرا عبر إنستغرام يوثق إنجازه هذا.

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