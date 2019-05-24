بعد فشل خطة ثانية للبريكست.. حديث عن استقالة ماي الجمعة

2019/05/24 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت صحيفة تايمز أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها من منصبها يوم الجمعة، بعد أن قوبلت خطتها الجديدة للخروج من

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