مخيم الهول قنبلة موقوتة تفجر طاقات تنظيم إرهابي جديد

2019/05/24 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تمكّن العراق من إلحاق هزيمة ساحقة بتنظيم الدولة الإسلامية، إلا أن العديد من الدوافع المتراكمة تشي بإمكانية أن يطل التنظيم الإرهابي

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