رِسَالتِي إلَيْه..

2019/05/24 | 06:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليلى غبرا

اللَّيْلُ يَطرُقُ نَافِذَةَ الحُلمِوَأصَابِعُ النُّعاسِ تُحَاصِرُنِيوَلازِلْتُ أتَسَمَّعُ وَقْعَ خُطَاكَ...المَطَرُ الهَاطِلُ خَلْفَ زُجَاجِ النَّافِذةِيَحْرُثُ الطَّرِيقْوَعُيُونِي تَزْرعُ قُبُلات الإنْتِظَارْفَلَيْلَتِي وَالإنْتِظَارُيَرْقُصَانِ عَلَى شِفَاهِ الحُبِّوَتُولَدُ مِنْ رَحِمِ أصَابِعِي الكَلِمَاتُ...قَلْبِي لَمْ يَكُنْ مِنْ خَشَبْوَمَشَاعِرِي لمْ تَكُنْ مِنْ حَجَرٍ أصَمٍّلَكِنَّ الحُبّ لِسَانِيوَيَسْمَعُ المَوْتِى قَلَمِي.....أنَا مَعَكَأشْعُرُ بِوَطَنٍ آمِنٍتَسْكُنُهُ العَصَافِيرُوَأنَا أُدَوِّنُ عَلَى أنْهَارِهِشِعْرِي الغَزَلِيّ،دُونَ خَوْفٍ أوْ شَظَايَا حَرْبٍ...أنَا مَعَكَأُحِبُّ المَطَرَ وَالرَّقْصَ وَالغِنَاءَ...انَا مَعَكَفِي أبْجَدِيَّةِ الشِّعْرِأوَّلهَا أنْتَوَآخِرهَا أنْتَ..أنَا مُشَاغِبَةٌتَغْرِسُ الفَرَحَ فِي وِجْدَانِهَاكَطِفْلَةٍ غَرّاء...لَيْتَنِي كَمَا المَطْركُلَّمَا اشْتَقْتُكَأطُلُّ عَلَيْكَأُلامِسُ دِفْءَ أصَابِعكَوَأكْتُبُ عَلَى رَاحَتَيْكَ..



حَبِيبِي ..

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