2019/05/24 | 06:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باكستان..تجربة باليستية جديدة وبحث عن السلام مع الهند أبدت باكستان استعداد البدء محادثات سلام مع نيودلهي مع فوز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فيما يبدو بولاية جديدة بعد انتخابات خاضها في ظل تجدد المواجهة بين البلدين المسلحين نوويا.لكن في ما قد يكون تحذيرا للهند، أعلنت باكستان أيضا إجراء تدريب على إطلاق صاروخ شاهين 2، وهو صاروخ باليستي سطح-سطح، قالت إنه قادر على حمل أسلحة تقليدية ونووية لمدى يصل إلى 1500 ميل (2414 كيلومترا تقريبا).وقال الجيش الباكستاني في بيان "شاهين 2 صاروخ ذو قدرة عالية يفي تماما باحتياجات باكستان الاستراتيجية إزاء الحفاظ على استقرار الردع في المنطقة".ولم يذكر الجيش الهند بشكل مباشر في البيان.و أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي حوارا وجيزا مع نظيرته الهندية على هامش اجتماع للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القرغيزية بشكك.وقال عقب الاجتماع "نحن لا نتكلم بحدة، نريد أن نعيش على أساس حسن الجوار وأن نحل قضايانا العالقة من خلال المحادثات".

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