فيسبوك تحذف رقما فلكياً من الحسابات الوهمية

2019/05/24 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة فيسبوك الخميس، أنها تمكنت من إلغاء أكثر من ثلاثة مليارات حساب وهمي، خلال الفترة من أكتوبر وحتى مارس اذار من العام الجاري، ما يعادل ضعف عدد الحسابات الوهمية التي ألغيت خلال الشهور الستة السابقة لهذه الفترة.

لكن ما لا يقوله التقرير الصادر عن فيسبوك هو عدد الحسابات الوهمية التي لم يتمكن من إلغائها.زيادة الأعداد تعكس حجم التحدي الذي يواجه موقع التواصل الاجتماعي العملاق في إلغاء الحسابات التي تنتجها أجهزة الحاسب الآلي لنشر رسائل إلكترونية غير مرغوب فيها أو أنباء مزيفة أو أي مواد أخرى مخالفة.وكما تتحسن أدوات تعقب فيسبوك، كذلك تزداد جهود أولئك الذين يصنعون تلك الحسابات الوهمية.وقالت شركة فيسبوك إن معظم الحسابات الوهمية تحجب "في غضون دقائق" من إنشائها، قبل أن يراها أحد ويبلغ الشركة عنها.ويبلغ عدد مستخدمي موقع فيسبوك النشطين شهريا 2,4 مليار مستخدما.ومعظم الحسابات الوهمية لا تظهر في هذا الإحصاء، لكن رغم ذلك تقدر الشركة أن خمسا بالمائة من حساباتها الشهرية النشطة وهمية.انتهى

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