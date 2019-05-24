لأول مرة.. العراق يصنع 8 رافعات نهرية ثقيلة {صور}

2019/05/24 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قامت شركة ابن ماجد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة البصرة بتصنيع ثمانية رافعات نهرية حمولة 60 طنا لصالح وزارة الموارد المائية.

ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير عام الشركة حيدر طاهر جاسم قوله أن "الشركة قامت ولاول مرة في العراق بتصنيع 8 رافعات حمولة كل رافعة ٦٠ طناً لصالح دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر التابعة الى وزارة الموارد المائية والتي تستخدم في عمليات كري الانهر".وأشار إلى انه "تم تسليم الرافعة النهرية السادسة الى دائرة تنفيذ اعمال كري الانهر في موقع سدة الهندية في محافظة بابل بعد ان اجريت عليها اعمال الصيانة من قبل المهندسين المختصين والكادر الفني المتخصص في الشركة".واكد جاسم "إمكانية الشركة الكبيرة في تصنيع هذه الآليات الضخمة وغيرها من مختلف المعدات الهندسية الثقيلة بمواصفات قياسية عالية الجودة".انتهى

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