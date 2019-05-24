مدرب الشرطة: أتحمل الخسارة وسنقاتل للفوز باللقب

2019/05/24 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} واصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي تصدره لترتيب دوري الكرة الممتاز بالرغم من خسارته امام فريق القوة الجوية بثلاثة اهداف مقابل هدفين أمس الخميس وهي الخسارة الاولى للفريق في هذا الموسم طوال ٢٨ مباراة.

وسجل حمادي احمد هدفين في اول عشرين دقيقة من عمر المباراة قبل ان يرد هداف الدوري علاء عبدالزهرة بهدفين ليخطف حمادي احمد هدف الجوية الثالث قبل عشرة دقائق من عمر اللقاء.وأعلن مدرب فريق الشرطة نيبوتشا يوفوفيتش عن تحمله لنتيجة المباراة مقدماً اعتذاره لجماهير الشرطة التي كانت تمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على سجل الفريق خالي من الخسارة سيما وان الاهداف جاءت من ثلاث اخطاء وقع فيها الشرطة واستغلها الخصم".وبين ان "الفريق وبعد ان تاخر بهدفين في الربع الاول من المباراة عاد من جديد وتمكنا من تنظيم الصفوف وتحصلنا على عدد جيد من الفرص لكن عجلة اللاعبين وغياب التركيز عنهم تسبب بضياعها وبالتالي ضياع نقاط المباراة".وأضاف ان "لعبة كرة القدم هي لعبة الفوز والخسارة ويجب علينا تقبل الامر وتنظيم الصفوف والتحضير للمباريات المقبلة كوّن ان الخسارة ليست نهاية المطاف فالبطولة ما زالت في أيدينا سيما ونحن نتقدم بفارق ستة نقاط عن اقرب المنافسين وسنقاتل حتى الرمق الأخير لحصد اللقب".وبهذه النتيجة تجمد رصيد الشرطة عند النقطة ٦٧ نقطة في صدارة الترتيب بفارق ٦ نقاط عن القوة الجوية الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد ٦١ نقطة.انتهى

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