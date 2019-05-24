المحور مهاجماً الحلبوسي: سنمعنه من التفرد

2019/05/24 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هاجم تحالف المحور الوطني، رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، “لقراراته الخاطئة في إدارة البرلمان”.وذكر بيان للتحالف “في الوقت الذي يوكد فيه تحالف المحور الوطني تقوية البرلمان والالتزام بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، الا ان تصرفات رئيس البرلمان لازالت تقلقنا في طريقة تفرده بالقرارات الخاطئة المتزايدة وآخرها عدم التزامه بتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية في استبدال النواب اصحاب حق التمثيل النيابي وإلغاء قرار مجلس المفوضين 69 في 9 آب 2018”.وأضاف ان “ما قام به رئيس البرلمان بمنع تأدية القسم لثلاثة نواب هي مخالفة ورسالة مقلقة بعدم تطبيق الدستور والقانون لاهداف شخصية وحزبية ضيقة، لذلك سيستمر تحالف المحور ومن معه من الكتل بالحفاظ على إبعاد كل من يحاول الاستئثار وحرف مسار البرلمان عن مهامه الرقابية والتشريعية وسنعمل على تصحيح هذا المسار وفق القانون والدستور”.

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