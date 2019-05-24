2019/05/24 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على أن يتم اختيار الدولة المنظمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("فيفا" يكشف عن الدول الراغبة في استضافة مونديال الشباب 2021) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("فيفا" يكشف عن الدول الراغبة في استضافة مونديال الشباب 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).