2019/05/24 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "من دعا لميت سخر الله له من يدعو له بعد مماته"

اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين

اللهم وسع قبورهم

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