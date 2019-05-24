2019/05/24 | 09:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة الديوانية توضح: ماحدث احتراق عجلة فقط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/24 | 09:03.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية توضح: ماحدث احتراق عجلة فقط) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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