ليفربول يجد نفسه في ورطة قبل نهائي أبطال أوروبا

2019/05/24 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد ليفربول نفسه في ورطة حقيقية قبل أيام قليلة على النهائي المنتظر في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفق ما ذكر موقع "مترو".وسافرت بعثة ليفربول إلى إسبانيا، الاثنين، استعدادا لمواجهة توتنهام يوم الأول من يونيو، في ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة، في نهائي إنجليزي خالص لبطولة الأندية الأهم في أوروبا.

وأوضح "مترو" أن الفريق حط الرحال في مدينة ماربيل ا للاستعداد لمباراة الموسم والابتعاد عن ضغط الجماهير، مشيرا إلى أن مدرب الفريق، يورغن كلوب، كان يأمل أن ينهي هذا الأسبوع بإجراء مباراة ودية.

وتابع: "أمل كلوب قد لا يتحقق، على اعتبار أن معظم الأندية الأوروبية تقضي عطلتها بعد انتهاء البطولات المحلية، باستثناء الدوري الإيطالي والفرنسي".

وكشف "مترو" أن إدارة "الريدز" تواصلت مع عدد من الأندية الهولندية، بما فيها ألكمار، لكن الجهود فشلت.وتوقعت تقارير إعلامية أن ينقذ ليفربول هذا الوضع بخوض مباراة ودية أمام فريق للشباب تحت 23 سنة.

وكان مدرب ليفربول زف، الخميس، أنباء سارة بشأن نجم الفريق البرازيلي روبرتو فيرمينو العائد للتدريبات عقب غياب 3 مباريات بسبب الإصابة، فيما أشار إلى أن زميله نابي كيتا يحرز تقدما في التعافي من إصابة الفخذ.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي من معسكر الفريق في إسبانيا"تبدو حالة فيرمينو جيدة، وقد عاد للتدريب بقوة.



لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء.



لا يزال أمامنا بضعة أيام، ونريد استغلالها".

وبخصوص إصابة كيتا، قال كلوب إنه عاد للتدريبات قبل الموعد المحدد، لكن "هذا لا يعني بعد لحاقه بنهائي دوري الأبطال".

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