بالوثائق.. كربلاء تطلب من بغداد الموافقة على إنشاء قطار مع النجف

2019/05/24 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أرسل رئيس مجلس محافظة كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وآخر لوزارة النقل بخصوص طلب إنشاء مشروع القطار بين محافظة كربلاء ومحافظة النجف الاشرف.وأكد الخطابي في كتابيه حاجة المحافظة للقطار بسبب زخم الزائرين سنوياً على المحافظتين” منوهاً الى “عدم وجود ما يعيق إنشاء المشروع من تجاوزات أو […]

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