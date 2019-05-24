2019/05/24 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية محمد الحكيم، ان حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل لا يعني التطبيع مع تل ابيب، فيما تحدث عن انباء انتشرت سابقا بتعيين منتمين

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