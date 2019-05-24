بالصور.. استهداف مسلحين مركز تسوق البشير في النجف بقاذفة

2019/05/24 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد شهود عيان في محافظة النجف، فجر اليوم الجمعة، باحتراق مركز البشير/ 2 للتسوق في حي العسكري بمحافظة النجف، وسط انباء باستهدافه من قبل مسلحين

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