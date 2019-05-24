بارزاني وعلاوي يبحثان أربعة ملفات رئيسة

2019/05/24 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الخميس، في مكتبه بأربيل مع رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أربعة ملفات رئيسة.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمكتب بارزاني في بيان بانه "جرى خلال اللقاء تبادل الآراء ووجهات النظر حيال الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين أربيل وبغداد وكذلك الحرب ضد داعش".وبحثا أيضاً "آخر المستجدات والتطورات في المنطقة"، وفقاً لما جاء في البيان.انتهى

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