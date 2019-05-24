محافظ كركوك يشن هجوماً نارياً على الطالباني: لا نرد على النساء... ولكن!

2019/05/24 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري هجوما ناريا على النائبة الكردية الا طالباني وقال "الأجدر بكم الدفاع عن ناخبيكم في بغداد ،،ولسنا نحمل السوء لاننا رفعنا راية العراق وحمينا كركوك ووحدنا مكوناتها والتزمنا بالتعليمات الاتحادية".

وقال الجبوري في بيان " أننا في الوقت الذي نوكد ثوابتنا الدينية والعشائرية بعدم الرد على النساء ولكون ان لكركوك خصوصية وطنية وهي تمثل قلب العراق وروحه ،سنكتفي بالإشارة الى اننا لانعمل بسوء في كركوك بل نحمي ونخدم جميع مكونات كركوك،وندعم مؤسساتنا الخدمية والأمنية ونشهد استقرارا لم نعهده بكركوك وبشهادة جميع مواطنيها".

وقال " اننا لم نسفك دما ولم نختطف احدا ولم نخفي الالاف من ابناء كركوك واللذين لإزالوا يقبعون في سجون الاقليم ولم نقم بهدم غرفه واحده مقابل هدم كامل وتجريف لاكثر من 135 قريه وناحية الملتقى ،ونهب كل ممتلكات المواطنين ، امام انظار النائبه الطالباني ،عندما كانت تمثل كركوك بل وشجعت بسكوتها كل تلك الخروقات".

مشددا ان " ذلك التصرف هو اسوء تصرف ،والاسوأ من قام به ،و عليها ان تزور القرى المهدمة التي قام الحزب الذي تنتمي اليه بهذه الجريمه في حينها وان تقوم بزيارة الابرياء المختطفين في سجون الاقليم دون ذنب،،لكي تعرف من هو السيء ".

موكدا ان "الطالباني هي ليست نائبه عن كركوك وليست تمثل جمهور وقيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني وهي نائب عن بغداد والأجدر الدفاع على ما يهم اهلنا بالعاصمة ولا تكيل تهما لا اساس لها من الصحة".

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