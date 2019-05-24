مقتل وإصابة 4 مدنيين بينهم امرأة بهجوم لداعش الإرهابي في صلاح الدين

2019/05/24 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل وأصيب 4 مدنيين بينهم امرأة، بجريمة للدواعش الإرهابيين شمالي صلاح الدين.​

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