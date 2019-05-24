الداخلية: ضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها إلى بغداد

2019/05/24 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، عن ضبط عصابة متخصصة بتصنيع الأدوية المغشوشة وتهريبها إلى بغداد.

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