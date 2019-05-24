2019/05/24 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعدمت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية السفاح روبرت لونج، المدان بقتل ثماني نساء عام 1984.وقالت المتحدثة باسم إدارة السجون في الولاية، إن “حكم إعدام لونج البالغ 65 عاما، نفذ الساعة 18:55 من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في سجن ولاية فلوريدا بمنطقة رايفورد”.ويعرف لونج بأنه واحد من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد قتله ثماني نساء..



إعدام سفاح أمريكا في ولاية فلوريدا وكالة خطوة برس.

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