تظاهرات سلمية للتيار الصدري ضد الحرب

2019/05/24 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا التيار الصدري انصاره الى تظاهرة ضخمة في ساحة التحرير ببغداد، اليوم الجمعة الساعة التاسعة صباحاً، للتعبير عن رفض الحرب في المنطقة وابعاد العراق عن الحرب والصراع.وأصدرت صحيفة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر توجيهات الى المتظاهرين.

وقالت الصفحة، انه "نقترح على المتظاهرين رفع العلم لعراقي والزهور البيضاء واغصان الزيتون التي ترمز للسلام، مرتدين الزي العراقي واطلاق الحمائم البيضاء واطلاق بالونات عليها العلم العراقي او الهاشتاكات باللغات الثلاث لعلها تصل الى سفاراتهم".

ودعا مسؤول مكاتب الشهيد الصدر ابراهيم الجابري، الخروج بتظاهرات حاشدة اليوم الجمعة مستثنيا منها أهالي النجف.

وقال الصدر في تغريده له على مواقع التواصل الاجتماعي، "لست مع الحرب بين إيران وامريكا ولست مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع الإيراني الأمريكي".

وأضاف، ان "فيا هذا لاتؤجج حربا ستكون انت حطبها فكلا الطرفين غير مؤهل لدخول الحرب ولايريدها ولا العراق ولاشعبه يحمل حربا أخرى فنحن بحاجة الى السلام والاعمار".

وأشار الى، ان "أي طرف يريد زج العراق في الحرب ويجعله ساحة للمعركة سيكون عدوا للشعب العراقي".



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