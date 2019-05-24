بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء توجه كتاباً للمحافظات والوزارات والسلطة القضائية بشأن انهاء العمل بالوكالة

2019/05/24 | 09:43

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بغداد اليوم- بغداد

دعا الامين العام لمجلس الزوراء، حميد الغزي، إلى أنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة من خلال تزويد الأمانة بالأسماء المناسبة لإشغال المناصب العليا في تشكيلات مختلفة من الوزارات المحافظات والمحاكم.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة من مكتب الغزي، بعنوان "انهاء ملف العاملين بالوكالة"، جاء في نصها: "انسجاما مع احكام المادة (28)، من أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2019، التي اكدت على انهاء ملف العاملين بالوزارات ما عدا الاجهزة الامنية والعسكرية في موعد اقصاه 22/6/2019".

وأردفت: "لغرض حسم الملف المذكور وتطبيقا للبرنامج الحكومي الذي اقره مجلس الوزراء الذي أكد على حسم ملف العاملين بالوكالة، نرجو مراعاة ما تقدم بتزويدنا من ترونه مناسباً لأشغال المناصب العليا ضمن التشكيلات العاملة لديكم ليتسنى حسم اصوليا وضمن المدة المحددة قانونيًا".

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة 24 ايار 2019، توجيهات الى المتظاهرين.

وقالت صفحة "صالح محمد العراقي" المقرب من الصدر، "اقترح على المتظاهرين، اليوم، رفع العلم العراقي لا غير اطلاقا، وح

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب عن محافظة واسط، محمود عبد الرضا ملا طلال، الجمعة 24 ايار 2019، النائب احمد الاسدي بتقديم الادلة والاثباتات حول تصريحاته الخاصة بامتلاكه 33 الف دونم في واسط، او تقديم الاعتذار امام الشعب العراقي.

وقال ملا طلال في

بغداد اليوم - بغداد

أتهم محافظ بابل كرار العبادي، الجمعة (24 ايار 2019)، أحـد المـدراء العـاميـن فـي وزارة التـخطـيط بتأخيـر الموازنة الخاصة بالمحافظة.

وقال العبادي في بيان، إن "أحـد المـدراء العـاميـن فـي وزارة التـخطـيط يـتعـمد تأخي

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