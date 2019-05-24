في ذكرى تأسيسها الـ 38.. أمين عام منظمة بدر هادي العامري: من الأولويات إعادة هيبة الدولة

2019/05/24 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – هناك من اتخذ الاهوار والجبال منطلقا لمواجهة النظام البعثي الدكتاتوري – بدر تشكل في ظروف عانت فيها الامة الكثير نتيجة دكتاتورية البعث الصدامي – بدر شاركت جنبا الى جنب مع باقي القوى في بناء النظام السياسي الجديد – ندين السياسات الأميركية في حصار الشعوب ونتعاطف مع الشعب الايراني – العراق عانى من الحصار الاقتصادي […]

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