2019/05/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إرتفاع كبير للحرارة وطقس متقلب في اليومين المقبلين

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، إرتفاعاً كبيراً في

درجات الحرارة في اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيأة ان "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى،

غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة في

الأقسام الغربية منها خلال الليل، وسيكون غائماً مع فرصة لتساقط

زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً، وفي الجنوب صحواً مع بعض

الغيوم، أما درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد فتكون 44 مْ".

وأضاف، ان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً

وأحياناً غائم، دون تغير في درجات الحرارة، وفي الشمال سيكون غائم

جزئياً يتجول تدريجاً الى صحو، مع انخفاض بضع درجات للحرارة، وفي

الجنوب صحواً يتحول تدريجاً الى غائم جزئياً وارتفاع قليل في درجات

الحرارة".

وأشار البيان الى، ان "طقس الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى

صحواً مع بعض الغيوم ما انخفاض قليل للحرارة، وصحو مع بعض الغيوم

شمالاَ دون تغير في الحررة، وفي الجنوب صحو وفي بعض الأماكن يكون

غائم جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة

ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابع ان "طقس الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض

الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة، وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض

الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض

الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة".

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