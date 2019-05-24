الصحة تغلق صيدلية غير مجازة وتلقي القبض على صاحبها

2019/05/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة تفتيش وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن اغلاق صيدلية غير مجازة والقبض على صاحبها في منطقة الشعب ببغداد.

وقال مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة

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