الرصافة الاولى تعلن نتائج السادس الابتدائي: نسبة النجاح ٦٨٪

2019/05/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية تربية الرصافة الاولى، نتائج الامتحانات النهائية لمرحلة السادس الابتدائي.





وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نسبة النجاح بلغت 68‎%‎”، مبينا ان “عدد الطلبة المشاركين 30714 تلميذ وعدد الطلبة الناجحين 21245”.





وأصاف، ان “على جميع مدراء المدارس الابتدائية مراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم غد الجمعة في تمام الساعة 11 صباحاً لاستلام النتائج”.

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