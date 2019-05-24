بالوثيقة.. قرار اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي

2019/05/24 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

بالوثيقة ..



نص قرار مجلس محافظة كربلاء باقالة المحافظ عقيل الطريحي.

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